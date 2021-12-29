القمة تنقل مبارياتها فى المجموعات الأفريقية إلى إثيوبيا





كشفت متابعات (الصيحة)، أن مجلس إدارة نادي المريخ أمن على أن يخوض الفريق مباريات الجولة الأولى من دوري الأندية في مجموعات الأبطال الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بدلاً عن العاصمة المصرية القاهرة التي خاض فيها الفريق مباريات المرحلة الماضية من البطولة الأفريقية.

وبحسب متابعات (الصيحة)، أن نادي الهلال شرع بالذهاب في ذات الإتجاه تمهيداً لصياغة خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العام لكرة القدم السوداني ليقدم الخطاب إلى الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، وتأتي الخطوة بعد أن أوقعت القرعة القمة “الهلال والمريخ” إلى جانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الأولى للأندية الأبطال الأفريقية.

صحيفة الصيحة