رياضية
القمة تنقل مبارياتها فى المجموعات الأفريقية إلى إثيوبيا
كشفت متابعات (الصيحة)، أن مجلس إدارة نادي المريخ أمن على أن يخوض الفريق مباريات الجولة الأولى من دوري الأندية في مجموعات الأبطال الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بدلاً عن العاصمة المصرية القاهرة التي خاض فيها الفريق مباريات المرحلة الماضية من البطولة الأفريقية.
وبحسب متابعات (الصيحة)، أن نادي الهلال شرع بالذهاب في ذات الإتجاه تمهيداً لصياغة خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العام لكرة القدم السوداني ليقدم الخطاب إلى الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، وتأتي الخطوة بعد أن أوقعت القرعة القمة “الهلال والمريخ” إلى جانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الأولى للأندية الأبطال الأفريقية.
صحيفة الصيحة
6 تعليقات
رفض الملاعب السودانية خدمة للأهلي القاهرة على أساس أن الأندية سوف تختار ملاعب القاهرة … المفروض الهلال والمريض يختاروا يختاروا ملاعب بعيدة في غانا أو ساحل العاج
القرعة غير نزيهه ووصمة عار في جبين الكاف كيف يسحب مدرب الاهلي المصري المشارك في البطوله للقرعه .. القرعه موجهه وتم عملها بطريقه خبيثه والاهلي الذي اختار الهلال والمريخ
مع ظروف السودان ومنع اكاف اللعب بالملاعب وهزائم المنتخب السوداني في البطوله العربيه لكن لن تلعب الفرق السودانيه في مصر وسيواجه الاهلي وضعا مختلفا لما خططوا له .
لتعرفوا وضعنا المزري الذي اوصلنا له العسكر بلد لا توجد بها أي خدمات او ترفيه تبا لكل العسكر والكيزان والفلول
عسكر شنو يا دبكه ده نتاج سنتين من الدمار لكل مناحي الحياه .
ايام الكيزان استضافت الملاعب السودانيه مباراة الحسم بين مصر والجزائر
المفروض يلعبو فى القاهرة افضل ليهم
اثيوبيا فيه مشاكل
والمباريات بدون جمهور ما تفرق يلعبو
وين ملاعب القاهرة افضل
أختيار أثيوبيا فى هذا التوقيت غير موفق دولة لدينا معها حرب الخيار الأفضل كينيا على العموم بالتوفيق للغريمين والصعود معا ان شاء الله والله القحاطة الله لا عادهم قحطوها من جميع النواحى