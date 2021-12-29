من بينها السودان .. قطر تصدر قائمة حمراء





وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19.

وأفادت صحيفة الشرق القطرية إنّ التحديثات التي أجريت على القائمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت الأول من يناير 2022.

وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الإمارات والسعودية والجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.

باج نيوز