السودان ..القوات المشتركة بإرتكاز جسر الحلفايا تضبط حبوب مخدرة وتوقف المتهمين





تمكنت القوات المشتركة المنتشرة بارتكاز جسر الحلفايا من الإيقاع بعدد 3متهمين وبحوزتهم حبوب مخدرة وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود لإشتباه القوة المرتكزة بجسر الحلفايا بمركبة صالون افانتي بها عدد3 شبان وعند وصولهم نقطة التفتيش ظهر عليهم الارتباك وحاول السائق الهرب الا أن القوة تمكنت من السيطرة علي الموقف وبتفتيش المركبة تم ضبط عدد 120شريط حبة نيرفاكس وعدد 2علبة بخاخ ايس تم إقتيادهم لجهة الإختصاص وإخضاعهم للتحري للوصول لابعاد الجريمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للعدالة.

الشرطة