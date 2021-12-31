انخفاض معدلات الإصابة بجائحة كورونا بولاية الجزيرة





شهدت ولاية الجزيرة انخفاض في معدل حالات الإصابة بجائحة كورونا الموجة الرابعة.

جاء ذلك من خلال التقرير الذيّ قدمته مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الجزيرة هنادي الرشيد أبو شوارب خلال اجتماع اللجنة الفنية العليا للتصدي لجائحة كورونا.

وأظهر التنبوء بالحالات الموجبة للموجة الرابعة أن الأسبوع 52 من العام 2021 شهد انخفاض كبير في معدل الإصابة بالجاىحة حيثُ بلغت عدد الحالات الموجبة 17 حالة مقارنة بالأسبوع 47 من العام ٢٠٢١ الذيّ سجل أعلى نسبة إصابة بلغت 148 حالة موجبة.

وأظهر التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الرابعة في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 وحتى 28 ديسمبر 2021م أن عدد الحالات الموجبة بالولاية بلغ 756 حالة منها 674 حالة بالولاية بنسبة 89.2%، و 82 حالة موجبة وافدة بنسبة 10.8%.

أما الوفيات 140 وفاة بنسبة 17.7 %، بينما بلغ عدد الحالات الموجبة حسب الجنس في هذه الموجة 331 إناث، و 425 ذكور.

وأشار التقرير لأهمية الحرص على اللقاحات حيثُ بلغ عدد الحالات الموجبة المطعمة 70 حالة منها 3 وفيات والحالات الموجبة غير المطعمة 625 حالة منها 117 وفاة، و61 حالة غير معروفة منها 20 حالة وفاة.

باج نيوز