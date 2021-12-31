شاهد بالصور.. الناظر “ترك” يزور أهل الكهف بالرقِيم جنوبي عمان





أجرى رئيس مجلس نظارات البجا الناظر سيد محمد الأمين ترك، اليوم الجمعة، في زيارة لقبور أهل الكهف وقبر سيدنا شعيب عليه السلام، بالرقيم جنوبي العاصمة الأردنية عمان، وهو يهم بالعوده الى ارض الوطن.

ويقع موقع كهف اهل الكهف في منطقة الرقيم جنوبي عمان ضمن مقبرة حفرت قبورها في سفح الجبل حيث زينت واجهة القبر بمنحنيات وانصاف اعمدة متصلة منحوتة بالصخر وزخارف نباتية وهندسية. وبعد المدخل يمكن رؤية قاعة مركزية يتفرع منها ثلاثة محاريب مسقوفة بعقود، كما توجد 8 مدافن حجرية.

وكان “ترك” قد سافر مستشفياً بطائرة خاصة إلى الأردن، لتلقي العلاج بمدينة الملك حسين الطبية، عقب عملية جراحية أجريت له بمستشفى علياء التخصصي بامدرمان.

الخرطوم: (كوش نيوز)