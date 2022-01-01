السودانيون يستقبلون العام الجديد بصدمة قاسية في أسعار الكهرباء





استقبل السودانيون العام الجديد، بزيادة كبيرة في أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي، رغم تعهدات الحكومة بالإبقاء على دعم الكهرباء والخبز في موازنة العام الحالي.

و وصلت الزيادات إلى 10 أضعاف في ال 600 كيلو الأولى بالقطاع السكني، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: السكني، 100 كيلو الأولي 500 جنيه، الثانية 600 جنيه.

بينما وصلت أسعار القطاع التجاري، الكيلو 40 جنيهاً، ايجار العداد 60 جنيها، و عمولة الشركة 15 جنيها، فيما زادت رسوم المياه للسكني من 76 جنيها إلى 500 جنيها، ويتضاعف المبلغ للشقق والبناء لأكثر من طابق.

الخرطوم: (كوش نيوز)