الحزب الجمهوري: استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب





هزة وإن متوقعة خلفتها خطوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فجر اليوم الاثنين، إثر إعلان استقالته.

قال تجمع المهنيين السودانيين، إنّ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه لن تقدّم أو تؤخر شيئًا في طريق الثورة.

وقال التجمّع بحسب وكالة العربية نت، الأثنين، إنّ السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري.

وأضاف” المطلوب هو تنحي قادة المجلس برئاسة قائد القوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

وفي السياق،رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب.

وشدّد على أنّ التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلاً البلاد في نفقٍ مجهولٍ.

والأحد، أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد.

باج نيوز