وزير الداخلية يترأس إجتماع اللجنة القومية العليا لمراجعة أمر المواطنين القادمين من المناطق المتأثرة بالحرب فى دارفور وكردفان الى المناطق الأمنه

واوضح السفير على محمد على الامين العام لمجلس الوزراء مقرر اللجنةفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع إستمع الى تقرير متكامل عن أوضاع المواطنين الوافدين الصحية والتعليمية والأيواء والإحصاء داخل المعسكر قدمته الاستاذة منال مكاوى إبراهيم وزيرة الشئون الإجتماعية بالولاية الشمالية ، مبينا أن الإجتماع خلص الى تشكيل لجنة للطواف على ولايات شمال كردفان والنيل الابيض والشمالية وتكوين لجان بهذه الولايات للوقوف على أوضاع المواطنين الوافدين صحيا وتعليميا ورفعها الى اللجنة العليا لإتخاذ ما يلزم من موجهات.

المكتب الصحفي للشرطة