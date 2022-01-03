مسؤول بشركة طيران: “خط الخرطوم القاهرة سيتسبب في خسائر للشركات السودانية والمصرية”





أكد مسؤول رفيع بشركة طيران، أن الخط الجوى بين الخرطوم والقاهرة وبعد إرتفاع عدد الشركات العامله فيه إلى ثمانية، سيكون سبباً لخسائر فادحة للشركات السودانية والمصرية.

وقال في _ حديث لطيران بلدنا بعد أن طلب حجب إسمه _ :”الذي يزيد عن حده ينقلب ضده”، لايمكن أن تعمل ثمانية شركات في خط واحد، هذا الأمر سيلقي بظلاله على الجميع وستتأثر استثمارات،بسبب التشغيل الزائد عن الحد.

وأضاف :كان يمكن أن توجه سلطة الطيران المدني بالسودان الشركات بدلاً عن العمل بكثافة في خط واحد وهو القاهرة الخرطوم، أن تتجه لفتح خطوط جديدة بين السودان ودول أفريقية مثل النيجر، تشاد، كينيا، إثيوبيا، تنزانيا، موريشيوس وغيرها من خطوط كان يمكن أن تشكل إضافة حقيقية لقطاع الطيران في السودان.

الجدير بالذكر أن عدد شركات الطيران التي تعمل في خط الخرطوم القاهرة بلغت ثمانية، أربعة سودانية وهي سودانير،صن اير تاركو، وبدر، فيما تتمثل الشركات المصرية في الخطوط الجوية المصرية، النيل، العربية مصر والعالمية،ويبلغ معدل الرحلات الأسبوعي ٥٠ رحلة.

الخرطوم:طيران بلدنا