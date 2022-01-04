سيف الجامعة يناشد السياسيين: تجاوزوا الخلافات لأجل إنقاذ الوطن





قال الفنان سيف الجامعة إنه تعافى من الوعكة الصحية وأصبح في أفضل حال.

وأضاف: بقدر فرحتي بالخروج من المستشفى والتعافي إلا أن هناك حالة من الألم تسكن قلبي بسبب حال الوطن الذي لايسر.

وتابع: في كل يوم كنا نأمل أن تستقر الأوضاع ويلتئم شمل أهل السودان بالتوافق على كلمة سواء، شعب السودان العظيم لايستحق مايتعرض له من أزمات ظلت مستمرة.

وأردف: نحن في اتحاد الفنانين قدمنا مبادرة للتوافق الوطني وتجاوز الصراعات السياسية لأجل إنقاذ السودان من الأزمة التي أرى أنها وصلت مرحلة خطيرة، لكن المبادرة لم تحظَ بالاهتمام اللازم.

صحيفة الحراك السياسي