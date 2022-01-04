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الغرف الصناعية : زيادات كبيرة في أسعار السلع

2022/01/04
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حذّر الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح من زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات نتيجة لزيادة تعرفة الكهرباء في موازنة 2022م. وأكد اشرف وفق صحيفة (الصيحة) أن الزيادة في أسعار الكهرباء لها تأثير كبير جدا على زيادة تكاليف الإنتاج باعتبار أن الكهرباء مهمة في العملية الإنتاجية. ووصف وضع الاقتصاد في الفترة الاخيرة بالضبابي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي. واضاف أن موازنة 2022م ركزت على الموارد الذاتية. وتوقع فرض المزيد من الرسوم الإضافية َواستحداث رسوم على القطاع الصناعي إضافة إلى رسوم الكهرباء وأكد أن الصناعة الوطنية والمنتح المحلي مقبلان على كارثة حقيقية مما يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع.

الخرطوم ( كوش نيوز)

2022/01/04
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