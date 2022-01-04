نائب رئيس اتحاد الكرة: رصدنا حافز (150) ألف دولار لصقور الجديان





قال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، معتز محمد لطيف (الشاعر) أن مجلس إدارة الإتحاد يتابع بإهتمام بالغ معسكر المنتخب الوطني الأول في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وأكد أنهم في تواصل دائم مع رئيس البعثة عبدالرحيم عثمان عضو مجلس الإدارة.

وقال معتز محمد لطيف إن قادة الإتحاد يولون مشاركة المنتخب في النهائيات أهمية بالغة، ويجرون اتصالات مكثفة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن تحضيرات صقور الجديان، والعمل على رفع الروح المعنوية قبل انطلاقة بطولة أمم افريقيا، ووصف مجموعة السودان في الأمم الأفريقية بالصعبة .

وأعلن معتز أن مجلس إدارة الاتحاد العام قد رصد حافز كبير لعناصر المنتخب حال نجاح صقور الجديان في تحقيق نتائج طيبة، والتأهل إلى المرحلة الثانية من النهائيات، مبينا أن الحافز سيكون (150) ألف دولار ، وتمنى نائب رئيس الاتحاد التوفيق للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية، وتقديم مستويات طيبة تسعد الشعب السوداني .

باج نيوز