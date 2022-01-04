الشمالية تتجه لإنشاء فنادق وقرى سياحية





أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة وتنسيق شؤون المغتربين والمعابر بالولاية الشمالية د. عفراء عثمان عبد الله، أن ميزانية التنمية في مجال السياحة لهذا العام بلغت (5%) من إجمالي مبالغ التنمية بالولاية بمبلغ (299.324.51) جنيه بزيادة (196.846.110) جنيه عن العام السابق.

وقالت بحسب (سونا) اليوم، إن المجلس أعد من خلال ميزانية التنمية التي أجيزت له ضمن موازنة الولاية الكلية للعام 2022م جملة من البرامج والمشاريع التنموية في قطاع السياحة منها في مجال الإيواء إنشاء عدد من الفنادق والقرى السياحية على امتداد الولاية بالشراكة مع شركة الكاسنجر التي تمثل القطاع الخاص، وتكملة مجمع حضارة كرمة خاصة الاستراحة والغرف الملحقة بالمجمع لتكون نزلاً لاستضافة السواح الذين يزورون الموقع، بجانب تأهيل وإنشاء عدد من المتاحف منها متحف حلفا وسرايا الحاكم العام ومتحف البيت النوبي بدنقلا وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

وأوضحت عفراء أن من أهم وأكبر المشروعات التي سينفذها المجلس خلال العام الحالي تأهيل المواقع الأثرية والسياحية في جبل البركل وصلب ونوري ودنقلا العجوز، ويشمل التأهيل التسوير والترميم والتشييد وذلك من أجل المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية من التعديات الزراعية والسكنية ونشاط التعدين وبعض العوامل الطبيعية، بجانب إنشاء مكاتب للخدمات السياحية خاصة في معبر اشكيت الحدودي للمساهمة في عمليات حصر وضبط حركة دخول وخروج السواح والخدمات التي تقدم لهم، فضلاً عن توفير وسائل الحركة للمتحصلين ومفتشي السياحة وكذلك توفير عدد من معينات العمل.

وأشادت عفراء، باهتمام حكومة الشمالية ووزارة المالية والقوى العاملة في الولاية بقطاع السياحة وضرورة تنميته وتطويره بما يسهم في دعم مجالات العمل المختلفة بالولاية.

وأعربت عن تمنياتها باستقرار الأوضاع في السودان وأن يكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة وأن يتعافى العالم من جائحة (كورونا) حتى تلعب السياحة الدور الكبير المنتظر منها في دعم العمل الاقتصادي والتنموي وخدمة قضايا وهموم المواطنين.

الصيحة