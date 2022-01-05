إخطار جديد لبنك الخرطوم





أعلن بنك الخرطوم عن جاهزية جميع فروعه لاستقبال العملاء، مقدّمًا شكره للصبر وحسن التفهّم في فترة التوقف الأخيرة.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي على صفحته الرسمية، الأربعاء.

وقال البنك” تتقدّم إدارة بنك الخرطوم بالشكر الجزيل على كريم صبركم، وحسن تفهّمكم خلال فترة التوقف الأخيرة”.

وتابع” نؤكّد اهتمامنا واعتزازنا بخدمتكم على أكمل وجه؛ وعليه نفيدكم بأن جميع الفروع جاهزه لاستقبالكم”.

وكشفت إدارة بنك الخرطوم عن أنّه سيتمّ العمل لساعاتٍ إضافية فى كل الفروع حرصًا على الإرضاء.

ومؤخرًا، شهد بنك الخرطوم إضرابًا من الموظفين؛ احتجاجًا على الفصل التعسفي الذي شمل 210 حالة و547 حالة إنذار، مع مطالباتٍ بتحسين الأجور وإعادة المفصولين.

باج نيوز