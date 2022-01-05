سفارة أمريكا بالخرطوم تطلق جرس إنذار





في خطوة اعتادت عليها السفارة إصدار التنبيهات قبل التظاهرات المتكرّرة في السودان.

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، رعاياها بتجنّب التنقّل غير الضروري ليوم غدٍ، الخميس.

وأوضحت السفارة، بحسب تعميمٍ، أطّلع عليه”باج نيوز”، أنّ الخطوة تجئ تحسبًا للتظاهرات المتوقّعة في البلاد.

وطالبت السفارة الأمريكية في تعميمها، رعاياها بتوخيّ الحذر وتجنّب الحشود.

وسابقًا، دعت لجان المقاومة في السودان، إلى التظاهر غدًا، الخميس، ضمن جدول تصعيدي لشهر يناير.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

باج نيوز