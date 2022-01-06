ريان الظاهر: زيادة أسعار الكهرباء خبر مُحبطٌ مع بداية العام





ناقشت مذيعة قناة النيل الأزرق ريان الظاهر، الأنباء عن الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء ابتداءً من العام الحالي وذلك خلال الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق، وقالت ريان إن الخبر المتداول في الصحف والمواقع إن صح فإنه مُحبطٌ للمواطنين الذين أقبلوا على العام الجديد وكلهم أمنيات بتحسن الأوضاع المعيشية وانخفاض نسبة الغلاء، وأشارت في تناولها للخبر بمشاركة أحد المُختصين في مجال الاقتصاد أن زيادة الكهرباء أعلنت في توقيت خاطئ وغير مناسب، خاصةً وأن القرار يمضي في اتجاه رفع الدعم عن الكهرباء وهذا يُضاعف أعباء المعيشة على المواطن المغلوب على أمره أصلاً.

صحيفة الصيحة