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شاهد بالصور.. حسناوات يدعمن المنتخب السوداني قبل بطولة أمم أفريقيا بارتداء قمصانه ومتابعون: (بعد الدعم دا لو ما جبتوا الكأس تبقى مشكلة)

2022/01/06
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ريما وروما

انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور لحسناوات يرتدين شعار المنتخب السوداني لكرة القدم والذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تصدرت صور الفتاتين اللاتي ظهرن يرتدين قمصان صقور الجديان قائمة الصور الأكثر تداولاً ومتابعة, وجاءت المبادرة كدعم ومساندة من الفتيات والجهة الراعية لأبناء المدرب برهان تية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

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الفتاتين ريما وروما شغلتا الأسافير حيث أشاد مئات المعلقين بالمبادرة وبصاحب المبادرة, التعليقات الساخرة أيضاً كانت حاضرة على شاكلة تعليق من عابر طريق قال فيه: (بالله هو تاري شعارنا سمح كدا الله يجازيك ي نمر).

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ووسط هذه التعليقات تبارى البعض على نشر تعليقات الغزل في الفتيات الحسنوات, حيث كتب حمد عوض: (بعد الدعم والجمال دا لو ما جبتوا الكأس تبقى مشكلة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/01/06
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