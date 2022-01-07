إليكم القائمة النهائية للمنتخب السوداني





المنتخب السوداني يبدأ المهمة بملاقاة غينيا بيساو.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السودان بقيادة برهان تيه عن القائمة النهائية التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا المقرّر انطلاقتها في التاسع من يناير.

وضمّت القائمة علي أبو عشرين، إسحق آدم، محمد المصطفى، صلاح نمر، محمد كسرى، مصطفى محمد، أمجد إسماعيل، الصادق حسن، مازن محمدين،سليمان زكريا، والي الدين خضر، محمد عبد الرحمن، يس حامد، مصعب أحمد، محمد عبد الرحمن، شريف عمر، مصطفى أحمد، كابتن بشير، عبد الرؤوف يعقوب, جمعة عباس، الشيخ محمد، محمد الرشيد، ضياء محجوب.

وكانت قرعة أمم إفريقيا قد أسفرت عن وقوع السودان في المجموعة الرابعة إلى جانب مصر، نيجيريا، وغينيا بيساو.