شاهد بالفيديو: سيدة تكتب على صفحتها “كل مايموت ثائر نحن بنستفيد” و أحد ( الشيوخ) يأمر الثوار بأخذ الحيطة





ذكر الشيخآدم إبراهيم الشين في مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الإجتماعي إن هنالك من يقتل من أجل إستلام الولاية والبقاء على الكرسي أطول فترة زمنية ممكنة هؤلاء سوف يدخلون نار جهنم خالدين فيها جزاء بما فعلوه بأروح البشر من أجل السلطة.

https://fb.watch/alsQuQYrsC/

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز)، فقد ذكر الشيخ ادم الشين أن هنالك سيدة كتبت على صفحتها بموقع “فيسبوك” (كل مايموت ثائر نحن بنستفيد) تلك العبارة لم ينتبه لها الثوار ولكن الشيخ من خلال حديثه تطرق لها ونبه الثوار حتى يكونون على حذر من أمثال هؤلاء الذين يريدون الخراب وقتل الأبرياء من أجل السلطة.

الخرطوم:(كوش نيوز)