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أمير قطر : نولي ملف التعاون مع السودان اهتماما متعاظما
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تولي ملف التعاون المشترك مع السودان اهتماما متعاظما.
وفي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان، قال أمير قطر إن بلاده “تولي ملف التعاون المشترك اهتماما متعاظما، وذلك تأسيسا على العلاقات المتجذرة والراسخة بين البلدين الشقيقين”.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الأمير القطري “أكد على خصوصية العلاقات القطرية السودانية”.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
ما نتمناه ونُطالب به يا سيادة سمو الأمير أن تكُف عن السودان وشعبه أذى وأيادى قناتكم المُسمى بـــــ( الجزيره ) وهي التى نصبت نفسها مُدافعه عن حقوق الإنسان مع أن بلدكم لا يوجد فيه حق للإنسان وهذا ما تقوله منظمات حقوق الإنسان الدوليه ونصبت نفسها مُدافعه عن الديمقراطية وبلدكم لا يعرف من الديمقراطية إلا إسمها وفقط ونصبت نفسها كذلك مُدافعه عن الحكم المدنى والدولة المدنية وأنتم تحكمون قطر حُكماُ عائلياً ودكتاتورياً حيث لا توجد أحزاب ولا حق للتظاهر فى بلدكم بل هي من المُحرمات … وتذكر يا سمو الأمير المقولة التى تقول ( فاقد الشيء لا يعطيه ) !!!