“التوم هجو” يتصل على مذيع قناة الجزيرة “أحمد طه” إثر إصابته





اجرى القيادي الاول في الحزب الاتحادي الديمقراطي الجبهة الثورية، التوم هجو، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، بمذيع قناة الجزيرة احمد طه للاطمئنان على صحتة بعد إصابته بفيروس كورونا. وكان مذيع الجزيرة المثير للجدل في أوساط السودانيين، الأستاذ “احمد طه” قد اعلن يوم أمس عبر صفحته الشخصية، عن إصابته بفيروس كورونا، ودون منشوراً مقتضباً قال فيه: (الحمد لله إصابة بكورونا دعواتكم). وانهالت عليه تعليقات متابعيه خاصة من السودانيين يدعون له بالشفاء. ودرج “طه” الخوض مع القيادي السياسي السوداني “التوم هجو” في سجالات حامية، أصبحت مكان تندر السودانيين، مما خلق فيما يبدو علاقة وطيدة بينهما.

الخرطوم: (كوش نيوز)