توقيع مرتقب لميثاق سياسي بين “قحت” ولجان المقاومة





كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، عن تقارب بين لجان المقاومة والحرية والتغيير قد يفضي إلى توقيع ميثاق سياسي قريباً. وقال حضرة بحسب صحيفة (الصيحة)، إن مشاورات واجتماعات مكثفة تجري حالياً بين تنسيقيات قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة في الولايات والعاصمة، بهدف الترتيب للإعلان عن ميثاق سياسي لتوحيد وقيادة الشارع. وأكد أن الحرية والتغيير ولجان المقاومة بصدد التوافق لإعلان جبهة معارضة واسعة، وتابع “أتوقع أن يعلن خلال الفترة القادمة عن الميثاق السياسي بين الطرفين، يفصِّل كيفية قيادة الشارع خلال الفترة المقبلة ويضع رؤية سياسية موحدة”.

الخرطوم ( كوش نيوز)