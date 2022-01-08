الأخبار
توقيع مرتقب لميثاق سياسي بين “قحت” ولجان المقاومة
كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، عن تقارب بين لجان المقاومة والحرية والتغيير قد يفضي إلى توقيع ميثاق سياسي قريباً. وقال حضرة بحسب صحيفة (الصيحة)، إن مشاورات واجتماعات مكثفة تجري حالياً بين تنسيقيات قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة في الولايات والعاصمة، بهدف الترتيب للإعلان عن ميثاق سياسي لتوحيد وقيادة الشارع. وأكد أن الحرية والتغيير ولجان المقاومة بصدد التوافق لإعلان جبهة معارضة واسعة، وتابع “أتوقع أن يعلن خلال الفترة القادمة عن الميثاق السياسي بين الطرفين، يفصِّل كيفية قيادة الشارع خلال الفترة المقبلة ويضع رؤية سياسية موحدة”.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
تحالفكم ينطبق عليه المثل القائل ( إتلما المتعوس على خايب الرجا ) وحقاً أن المصائب تجمعن المُصابينا … فلا خير فى لجان المقاومة ولا خير فى أحزاب عصابة 4 طويله فكلكم فى الهوا وسوا ومجرد لافتات بدون جماهير !!
اتلم التعيس علي خائب الرجا …. شيوعي علماني بعثي وبقية مرتزقة مرتبطون بالسفراء ومبعوث الامم الشريرة.مذا ستكون النتيجة لو اجتمع هؤلاء غير ضياع وخراب والان الان هم يقودون تخريب وفي عهد قحت لم يتم انجاز اي مشروع او حتي صيانة.بل كان اسفاف وتجاوز قواتين وحرب علي الاسلام. المكونين عند الشعب يسار وعملاء ولا خير فيهم ولا رجاء