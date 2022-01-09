مناوي يرحب بمبادرة فولكر ويدعو لـ(منصة وطنية مشتركة)





رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالمبادرة الأممية الدافعة للحوار بين السُودانين،

وأكد مناوي في تغريدة أن الحوار هو العنصر المفقود والذي فشلت فيه النُخبة السودانية وأفشلت معها السودان.

وقال ” كنا نأمل بقبول بعضنا البعض قبل الجنوح للآخر”، وأضاف” طرحنا ذلك أكثر من مرة لفولكر والآخرين”، داعيا الإتحاد الأفريقي للإنضمام إلى المبادرة الأممية.

وتابع” ستظل مساعينا المهمة والمستمرة هي الإلتقاء على منصة وطنية مشتركة تضع مسألة إستدعاء الضمير المسؤول لمصلحة شعبنا الذي ظل يكتوي بالمآسي والإحتقان الناتج عن تصلب المواقف والإنكفاء على الذات”.

الصيحة