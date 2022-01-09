مجلس السيادة ينعي عضو مجلس رأس الدولة الأسبق





احتسب مجلس السيادة الانتقالي، عند الله تعالى د. علي حسن تاج الدين، عضو مجلس رأس الدولة خلال حقبة الديمقراطية الثالثة “١٩٨٦ – ١٩٨٩م”، وأحد اقطاب حزب الأمة وعضو مكتبه السياسي ٨٦ – ١٩٨٩م، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بجمهورية مصر العربية، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وإسهامات جليلة في مسيرة العمل الوطني والمجتمعي في شتى المجالات.

ويعد د. علي حسن تاج الدين، حفيد السلطان بحر الدين سلطان دار مساليت، من الذين نذروا أنفسهم لخدمة القضايا الوطنية والسياسية والإنسانية وظل عطاؤه متصلاََ طيلة عمره المديد.

ولد الفقيد بمدينة الجنينة بغرب دارفور ١٩٤٠م ، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الادرية في جامعة السربون بباريس ، ودبلوم المعهد الدولي للإدارة العامة باريس ١٩٧٠م، ونال عضوية المكتب السياسي لحزب الامة ١٩٨٦- ١٩٨٩م واميناً عاماً مكلفاً للحزب عام ١٩٨٨م ، عضو ومؤسس ومدير اعمال جبهة نهضة دارفور ١٩٦٤م ، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الامة ١٩٦٤م، وعضو مجلس المؤسسين لجامعة أم درمان الاهلية، ويعد من الرعيل المصرفي الأول حيث شغل منصب مدير البنك السعودي.

الصيحة