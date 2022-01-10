قطر الخيرية بالسودان: اكتمال تنفيذ (3) قري نمُوذجية بدارفور





أعلن مكتب قطر الخيريّة بالسُّودان انتهاء العمل في ثلاث قرىًّ خدمية نموذجية في دارفور بمناطق فاسي والصياح وساني كرو بينما يتواصل العمل في إنشاء (5) قرىًّ أُخرى في ولايات دارفور المختلفة بمناطق ميرشنج، ساني دليبة، أرولا، أبدنقل، وأبكارنكا.

وأكّد المُهندس حسن عودة مدير قطر الخيريّة بالسودان، انتهاء جميع الأعمال الهندسية بقرى فاسي والصياح وساني كرو، مشيراً إلى تنفيذ عدد (4) مدارس، مركز صحي، توفير ومياه صحية للشرب، روضة أطفال، مركز صحي، مسجد، مركز شرطة، سكن وظيفي، ومصدر مياه آمنة للشرب، بجانب المرافق العامة والملاعب والطرقات في كل قريةٍ نموذجيةٍ.

وأشار عودة إلى أنَّ مشرُوع المجمّعات الخدمية الذي يأتي ضمِن مُبادرة قطر لتنمية دارفور وبتمويلٍ من صندوق قطر للتنميّة، يُعدُّ من أكبر المشاريع التي نفّذتها قطر الخيريّة بالسُّودان حيثُ يستفيد من الخدمات المقدمة مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بولايات دارفور.

الخرطوم 9-1-2022 (سونا)