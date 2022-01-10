احتجاجات بالشمالية واغلاق لطريق السودان مصر





اعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بمحلية الدبة بالولاية الشمالية الاحد الاعتصام واغلاق طريق شريان الشمال عند نقطة الصينية احتجاجا على زيادة فاتورة الكهرباء بالولاية.

وادى الاغلاق الى توقف البصات السفرية والشاحنات المصرية على الطريق عدا عربات الاسعاف والجرحى.

وقال على حسين من تنسيقيات لجان المقاومة بدنقلا لراديو دبنقا ان السلطات بالولاية رفعت فاتورة الكهرباء دون اى مبرر مما اثر على عملية سير الموسم الزراعى الحالى بالولاية .

واوضح ان اغلاق الطريق مصحوب باعتصام للمزراعين ولجان المقاومة من كافة المحليات بالولاية ،ورهن المعتصمين فتح الطريق بالتراجع عن قرار زيادة فاتورة الكهرباء اضافة الى مطالب اخرى بينها قضايا سد مروى.

من جهة ثانية امهل مزارعي محلية القولد بالولاية الشمالية الجهات الرسمية 72 ساعة لإلغاء قرار زيادة تعرفة الكهرباء، وذلك في اجتماع مع المدير التنفيذي ومدير الزراعة لمحلية القولد الاحد.

وقال صهيب عثمان لراديو دبنقا ان تجمع المزراعين المحلية هددوا بالتصعيد واغلاق الطريق القومى اغلاقا كاملا في حال عدم تحقيق مطالبها،ولن تدع اي مركبة تمر بها صعوداً او نزولاً، الإ عربات الاسعاف والحالات الطارئة”.

وكان وزارة المالية الاتحادية قد ادرجت زياداة كبيرة في الكهرباء العام 2022 مما يؤثر علي وضع المزارعين بالولاية التي تعتمد علي الكهرباء.

صحيفة السوداني