اعلاميون بالجزيرة يقاطعون تنوير صحفي لوالي الولاية المكلف





قاطع اعلاميون بولاية الجزيرة امس تنويرا صحفيا لوالي الولاية المكلف عبدالهادى عدلان دعت له حكومة الولاية عبر مكتب المتابعة الاعلامية للوالي.

وارجع عدد من مراسلي الصحف القومية والالكترونية المقاطعة للأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل استمرار الحراك الثوري والتظاهرات السلمية التي تقودها لجان المقاومة وتجمع المهنيين في كل مدن السودان وتفاعل الشارع السوداني معه للمطالبة بمدنية الحكم ، مما يدفعهم كاعلاميين للوقوف ضد اي استقطاب اعلامي يروج لصالح الحكم العسكري.

صحيفة السوداني