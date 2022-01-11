في أول عملية من نوعها.. نجاح زراعة قلب خنزير لإنسان بأمريكا





أعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند، نجاح جراحين أمريكيين في زرع قلب من خنزير معدل وراثيا في مريض بشري، في عملية هي الأولى من نوعها.

وأكد المستشفى الذي شهد العملية أن الشخص الذي خضع للجراحة ويدعى ديفيد بينيت “57 عاما”، في حالة جيدة بعد مرور 3 أيام على العملية الجراحية التي استغرقت 7 ساعات، مشيرا إلى أنه سيخضع لعناية طبية مركّزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحاً طارئاً لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة للمريض الذي لم يكن مؤهلاً لعملية زراعة قلب بشري.

من جانبه، قال الجراح الذي أجرى العملية، بارتلي جريفيث، إن هذه العملية الجراحية رائدة وستقرب خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء، مبيناً أن هذه الجراحة الأولى من نوعها في العالم وستوفر خيارًا جديدًا مهما للمرضى في المستقبل.

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