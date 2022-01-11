الحزب الشيوعي يصف رئيس بعثة يونيتامس بالسودان بالفاشل
قطع الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل بأنه من الصعب قراءة الوضع بالسودان بسبب التعقيدات السياسية التي ظلت تحيط بالمشهد، ووصف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس بالفاشل بسبب تجاربه العديدة في دول أخرى ، وعلى خلفية تصريحاته أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البعثة بالخرطوم .
وقال فضل في تصريح لـ(الجريدة): لا يمكن إيجاد حلول للأزمة السياسية بالبلاد خاصة وأن كل الأطراف المختلفة قد أعلنت عن مواقفها مسبقاً، وأعرب فضل عن أمله في أن تكون مبادرة فولكر قد بنيت على موقف القوى المناهضة للانقلاب العسكري، وتساءل ماذا يريد فولكر ؟ وعاد ليؤكد أن القوى السياسية ولجان المقاومة لديها موقف واضح يتمثل في اللاءات الثلاثة التي ظلت متمسكه بها .
وجزم بأن المكون العسكري طوال تاريخه عرف بالخيانة، مؤكداً بأنه ليس بمقدور فولكر إيجاد حلول لمشكلة السودان.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
غير كافي ايها الشيوعي المنافق التعاطي مع بعثة حمدوك العميل بهذه الصورة والا انتم مثله في العمالة والارتزاق .وليس الفشل في شخص فولكر الجاهل انما الفشل هو في استدعاء البعثة لانه دلالة واضحة علي الخضوه للاجنبي وانعدام الحس الوطني والاخلاقي… ايضا يمثل القبول بالامر الواقع الجهل والعمالة والارتزاق والانتهازية والجبن .. القبول بها او الخضوع لقراراتها لا يجب ان يكون مقبولا في عرف او برنامج اي حزب وطني… الصحيح والطبيعي والذي يتماشي مع الحد الادني من الوطنية هو طرد هذا الكلب وبعثته فورا من قبل البرهان والتكاتف معه لانجاز هذا الطرد بما تتحمل تبعاته الاحزاب… وجود الفاشل المكروه التافه فولكر علي حساب الشعب السوداني وكرامته ومستقبله لان الرجل هو مشروع حرب وتفكيك البلد اما ذهابه وتبعاتها يجب ان تتحمله الاحزاب بكل وطنية ووتصدي بكل قوة عن قرار الطرد الذي اصبح يطالب به الشعب بعد ان راي ان وجود البعثة خصما علي سيادته وقراره الوطني المستقل