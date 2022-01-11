الحزب الشيوعي يصف رئيس بعثة يونيتامس بالسودان بالفاشل





قطع الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل بأنه من الصعب قراءة الوضع بالسودان بسبب التعقيدات السياسية التي ظلت تحيط بالمشهد، ووصف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس بالفاشل بسبب تجاربه العديدة في دول أخرى ، وعلى خلفية تصريحاته أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البعثة بالخرطوم .

وقال فضل في تصريح لـ(الجريدة): لا يمكن إيجاد حلول للأزمة السياسية بالبلاد خاصة وأن كل الأطراف المختلفة قد أعلنت عن مواقفها مسبقاً، وأعرب فضل عن أمله في أن تكون مبادرة فولكر قد بنيت على موقف القوى المناهضة للانقلاب العسكري، وتساءل ماذا يريد فولكر ؟ وعاد ليؤكد أن القوى السياسية ولجان المقاومة لديها موقف واضح يتمثل في اللاءات الثلاثة التي ظلت متمسكه بها .

وجزم بأن المكون العسكري طوال تاريخه عرف بالخيانة، مؤكداً بأنه ليس بمقدور فولكر إيجاد حلول لمشكلة السودان.

صحيفة السوداني