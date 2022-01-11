سياسية
الأمهات يسيرن موكباً اليوم ..تحت مسمى (لا تقتل جناي)
تسير مجموعات نسوية اليوم (الثلاثاء) موكب الأمهات الذي أطلقت عليه مسمى (لا تقتل جناي).
ويأتي الموكب المرتقب على خلفية القتل المتصاعد الذي ظل يتعرض له الشباب في المواكب المطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
صحيفة اليوم التالي
تعليق واحد
لو كان هنالك احتمال ولو اقرب للواحد في المية لقتل ابنك متاكدون انك لن تسمحي له بالخروج ومستبعد ان يكون ل هؤلاء اولاد مشاركين بتلمواكب والا كان مسكوهم عليهم… الحل في عدم الخروج الي ان تنتهي الفوضي التي يقودها اليسار ويفرح بالموت ليضيف رصيد لسجل انجازاته لزعمه ان طريق الموت والخراب هو الاقصر للسلطة