الأمهات يسيرن موكباً اليوم ..تحت مسمى (لا تقتل جناي)





تسير مجموعات نسوية اليوم (الثلاثاء) موكب الأمهات الذي أطلقت عليه مسمى (لا تقتل جناي).

ويأتي الموكب المرتقب على خلفية القتل المتصاعد الذي ظل يتعرض له الشباب في المواكب المطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

صحيفة اليوم التالي