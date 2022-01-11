السودان يسمح لشاحنات الغاز الإثيوبية بعبور أراضيه





وافق مجلس السيادة بقيادة عبد الفتاح البرهان، على فتح معبر القلابات الحدودي لعبور شاحنات الغاز المملوكة لدولة إثيوبيا، حيث تمت الموافقة عليها لدواعي إنسانية، على أن تراعى الضوابط الإدارية والأمنية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مجلس السيادة، د. سلمى عبد الجبار في تصريح صحفي، إن الموافقة تمت عقب اطلاع المجلس على المذكرة المقدمة من وزارة الطاقة والنفط بشأن فتح معبر القلابات الحدودي لعبور شاحنات الغاز المملوكة لدولة إثيوبيا .

صحيفة السوداني