شاهد بالصورة.. طفل سوداني ينجح في ما فشل فيه المشاهير ويتمكن من مقابلة نجم كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو





وثق الطفل السوداني علي الزين للحظة تاريخية عبر لقطة قد تكون ذكرى رائعة بالنسبة له في المستقبل وذلك عبر مقابلته للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الطفل السوداني ليلعب في المدارس السنية لنادي مانشيستر يونايتد الانجليزي وهو ما مكنه من مقابلة لاعب الفريق الأول بالنادي كرستاينو رونالدو.

وظهر اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم عدة مرات وهو يحتضن الطفل السوداني علي الزين, كما وضحت الفرحة الكبيرة في أعين الطفل لمقابلة النجم العالمي والتقاط صورة تذكارية معه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تداولوا الصورة على نطاق واسع وكتبوا عليها (الطفل السوداني بالتقاطه لصورة مع رونالدو نجح في ما فشل فيه الكثير من المشاهير حول العالم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين