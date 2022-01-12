عالمية

الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

2022/01/12
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Dubai, UNITED ARAB EMIRATES: Passengers check the arrivals' and departures' monitors at the airport after a Bangladeshi airliner was forced to abort its takeoff in Dubai 12 March 2007. At least 15 people were injured today when an airliner encountered a problem as it was taking off from Dubai, prompting the brief closure of the region's busiest airport. The Bangladesh Airlines plane, which had 236 people on board including crew members, was due to fly from Dubai to Dhaka when the accident occurred, Dubai civil aviation department spokeswoman Shamma Lootah said. The airport reopened to air traffic after closing for seven and a half hours, an official said. AFP PHOTO/Karim SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تعميما موجها لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي. جاء فيه أنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.

وأوضح البيان أن المحصن الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول. وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR ايجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تحديث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف المخالط ومدة الحجر وغيرها.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بينما سجلت البلاد أمس الثلاثاء 3683 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق.

صحيفة البيان

2022/01/12
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