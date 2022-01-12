الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها





أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تعميما موجها لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي. جاء فيه أنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.

وأوضح البيان أن المحصن الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول. وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR ايجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تحديث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف المخالط ومدة الحجر وغيرها.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بينما سجلت البلاد أمس الثلاثاء 3683 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق.

صحيفة البيان