حركة عبد الواحد نور: عضويتنا بالمواكب ونعمل على إسقاط الانقلاب





قال المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، محمد الناير، لـ(السوداني) إن توحيد المقاومة أمر ضروري لإسقاط ما وصفه بالانقلاب العسكري وإقامة بديل له.

وأكد الناير أنهم حالياً سيستمرون في مقاومة الانقلاب وإسقاطه من خلال عضوية الحركة في المواكب مع “الشفاتة والكنداكات” بكل مدن وأقاليم السودان .

وأوضح الناير أن انضمامهم إلى الميثاق السياسي الذي سيوقع بين لجان المقاومة والحرية والتغيير المجلس المركزي، سيتم بعد مناقشة الميثاق والتوافق حول بنوده وأهدافه.

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني