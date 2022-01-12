ارتفاع مفاجئ وكبير للدولار مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء





قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء، في تعاملات السوق الحرة، وباتت الأسعار تختلف كثيراً بين أسعار البنوك، ليسجل الجنيه إنخفاضا ملحوظاً أمام سلة العملات الأجنبية.

يوم الأربعاء 12 يناير 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 470.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 125.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 470.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 12 يناير 2022 م، وجاء السعر 436.28070جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر الثلاثاء 11 يناير 2022 م الذي بلغ 436.28010 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار في البوك السودانية نحو 450 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)