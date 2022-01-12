تجميد قرار زيادة أسعار الكهرباء في السودان





عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ أبوالقاسم برطم إجتماعا بالقصر الجمهوري الأربعاء، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المالية ، الطاقة والزراعة والغابات، بحضور والي الولاية الشمالية المكلف عوض احمد محمد قدورة.

وقرر الإجتماع تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.

وأوضح والي الشمالية المكلف ، في تصريح صحفي، أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية، فضلا عن إنعكاساتها السالبة على القطاعين الزراعي والصناعي.

وقال إن الإجتماع قرر أن يتم تجميد هذه الزيادة فورا وإعتبارا من اليوم.