مناوي يُبرئ المُواطنين من سرقة (يوناميد)





أبدى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عميق أسفة لأحداث سرقة بعثة (يوناميد) بالفاشر، وقدّم اعتذاره للأمم المتحدة والمانحين وكل المنظمات التي عملت بدارفور وتركت هذه التركة الكبيرة.

وبرّأ مناوي في تصريحات صحفية بالفاشر، المواطنين من السرقة الأخيرة، وقال: (لا نُبرئ أنفسنا).

وأكد تعهُّده بعد اجتماع ضمّ والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن ولجنة أمن الولاية وقادة قوات الحركات المسلحة، بإرجاع كل المسروقات وتسليمها للشرطة، وإذا لم ترجع سيُحمِّل المسؤولية لكل شخص أو منظومة كان موجوداً وسيكون منبوذاً لكل دارفور.

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