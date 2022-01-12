شبكة الصحفيين تدين اعتقال السلطات لمصورين بوكالة الأنباء الصينية





أدانت شبكة الصحفيين اعتقال السلطات لمصورين بوكالة الأنباء الصينية.

و قالت الشبكة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن السلطات العسكرية اقتادت المصورين محمد خضر و مجدي عبدالله جبراً إلى المنطقة العسكرية بأم درمان و قيّدت حركتهما في مكان معزول ، و أضافت “و أخضعتهما إلى استجواب امتدّ لساعات بعد أن انتزعت هواتفهما النقّالة لتضييق الخناق عليهما ومنع الاتصال بهما”.

و طالبت بإطلاق سراح المصورين بشكل فوري دون قيد أو شرط.

باج نيوز