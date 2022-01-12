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شبكة الصحفيين تدين اعتقال السلطات لمصورين بوكالة الأنباء الصينية
أدانت شبكة الصحفيين اعتقال السلطات لمصورين بوكالة الأنباء الصينية.
و قالت الشبكة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن السلطات العسكرية اقتادت المصورين محمد خضر و مجدي عبدالله جبراً إلى المنطقة العسكرية بأم درمان و قيّدت حركتهما في مكان معزول ، و أضافت “و أخضعتهما إلى استجواب امتدّ لساعات بعد أن انتزعت هواتفهما النقّالة لتضييق الخناق عليهما ومنع الاتصال بهما”.
و طالبت بإطلاق سراح المصورين بشكل فوري دون قيد أو شرط.
باج نيوز
تعليق واحد
اخجل يا برهان شكلو ضاع عليك الطريق بعدما مشيت وراء امريكا واسرائيل والغرب وعرب الانبطاح هاهم يضربونك علي قفاك ويهددونك صباح مساء بشلة سفهاء ازلوك وجيشك والان تحاول ان تكمل فروض الولاء والطاعة لاخر النفق…. تصدق يا برهان ديل ما عندهم اخر النفق تمشي وراؤهم بارادتك وكل مرة من مؤامرة لاخري حتي تكون الاخيرة طلب راسك واهانتك في لاهاي…. عليك بالاتعاظ وترك الغرب الكاذب المخادع الذي ليس لديه شي غير العقوبات واهرب سريعا الي الله وتوكل عليه وثق في شعبك وتيقن بالحكمة لا يفل الحديد الا الحديد اذهب للصين باقتصادك وللروس بقواعدك العسكرية واني والله لك لمنالناصخين