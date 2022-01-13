عاجل| بدر للطيران تصدر توضيحاً بشأن هبوط إحدى طائراتها اضطراريا بجمهورية مصر





أصدرت شركة بدر للطيران تعميما صحفياً اليوم الخميس، بشأن هبوط طائرتها المتجهة إلى اسطنبول، اضطراريا بالأقصر، نتيجة صدور إنذار بالحريق، اتضح أنه كاذب لاحقا.

وفيما يلي تورد (كوش نيوز) نص التعميم:

في أثناء رحلة بدر للطيران بالرقم J4690 والمتجهة الى مدينة إسطنبول صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1) وكإجراء روتيني في هذه الحالات وحرصاً على سلامة الركاب بما تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار حيث تمت عمليه الهبوط بكل سلاسة بمطار الأقصر الدولي بجمهورية مصر العربية.

تم عمل تفتيش مفصل ومراجعات كاملة بواسطة طاقم الخطوط المصرية للصيانة والتي لدينا إتفاقيات صيانة معها وقد تم الكشف عن أنها كانت إشارة خاطئة من نظام الكشف عن الدخان في منطقة كابينة البضائع.

ونسبة للمدة الزمنية التي إستغرقت في التفتيش والتدقيق على سبب صدور هذا الإنذار الكاذب فقد تسبب ذلك في تقييد زمن عمل طاقم الرحلة إلي مدينة اسطنبول وبالتالي قررت الشركة إرسال طائرة بديلة إلى مدينة الأقصر لنقل الركاب ومواصلة بقيه الرحلات وعودة الطائرة إلى الخرطوم.

تؤكد بدر للطيران أنها تضع السلامة وسلامة ركابها أولى إهتماماتها وتعتذر لركابها الكرام عن هذا التأخير الذي لم يكن في الحسبان مع تمنياتنا لهم برحلة سعيدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)