حمدوك يغادر إلى الإمارات العربية المتحدة
برفقة زوجته منى، غادر مساء أمس رئيس الوزراء المستقيل، الدكتور عبدالله حمدوك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لينضم إلى أسرته المقيمة هناك، وكشفت مصادر تحدثت لـ”الجريدة” بأن حمدوك سيعود إلى البلاد مرة أخرى ليساهم مع مختلف القوى الثورية والسياسية والشبابية في استكمال مهام الثورة، وكذلك ليساهم في إعداد المشروع الوطني من موقعه كرئيس وزراء سابق، وأشارت المصادر إلى أن الدكتور حمدوك لم يغادر بصورة نهائية، ولم يجرِ عملية تسليم وتسلم لعدم وجود رئيس وزراء يتسلم منه، واستبعدت المصادر عودة حمدوك مرة أخرى رئيساً للوزراء، كشافة عن أن حمدوك كان قد قرر تقديم استقالته الجمعة، في نهاية العام الماضي، لكنه أرجأها بطلب من أطراف السلام، مالك عقار والهادي إدريس وجبريل إبراهيم، والطاهر حجر ومني أركو مناوي، لكنهم أيضاً فشلوا في التواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير لتحقيق التوافق الوطني حول أهداف الفترة الانتقالية، الأمر الذي جعل حمدوك يقدم استقالته في يوم الاثنين، الثالث من يناير، ليكون بها أول رئيس وزراء يستقيل في الفترة الانتقالية، بعد أن جاء مرشحاً وممثلاً لقوى الثورة في أغسطس من العام 2019.
الخرطوم: حافظ كبير
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
وكان العراف (اسحق أحمد فضل الله) صاحب الغزالة .. قد أخبرنا بأن حمدوك قد غادر السودان في الرابعة صباحا من اليوم التالي لخطاب استقالته !!!!
الله لا اعاده دمر البلد وهرب
ان شاء الله قطر عجيب يودي ما يجيب
هههههههههه
بس زي الزول العندو طبلية موبايلات فى عمارة السلام ماشي دبي يجيب اجهزة ويجــــــــــــــى
تبآ لكم جميعآ