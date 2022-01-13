تجمع مزارعي الجزيرة: العروة الشتوية شيعت لمثواها الأخير





أكد رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد الحاج أن محصول القمح حاليًا في مرحلة السماد، مؤكدًا أن العروة الشتوية تمر بوضع كارثي في ظل غياب وزارة المالية وصمتها عما يحدث في هذا الموسم

وقال في حديثه لـ (السوداني) إن وزارة المالية لا تعي ماهية العروة الشتوية ولا تعرف مواقيتها ومتطلباتها، وزاد وكأنها في دولة أخرى غير السودان، وأضاف: (شيعت العروة الشتوية لمثواها الأخير) على حد قوله .

وعن محصول القمح، أكد طارق أنه حاليًا في مرحلة الرية الرابعة، وقال ليس هناك بوادر أمل لسماد اليوريا، مؤكدًا على أن محافظ المشروع لم يوفق في تصديق المبلغ المطلوب من وزارة المالية لشراء اليوريا، وقال طارق إن ما حدث في هذه العروة يجعلنا ننطلق بالخروج من الصمت وأن نتجه اتجاهًا قاطعًا لمعرفة مصير مشروع الجزيرة وترتيب أوضاعه بمعزل عن الحكومة حتى تكون له شخصيته الاعتبارية من تمويل وري وألا يكون له علاقة بالوضع الإداري للدولة، مشيرًا لارتفاع أسعار السماد في السوق، وقال المحاصيل لا تغطي نفقتها بسبب تدني أسعارها.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني