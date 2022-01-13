شاهد بالفيديو.. انفعال أحد أفراد شرطة الاحتياطي عقب مقتل قائده العميد “بريمة”





استشاط أحد أفراد شرطة الاحتياطي المركزي، غضباً، في وجه زملائه عقب مقتل قائده العميد “بريمة” طعناً بسكين أثناء تظاهرات اليوم الخميس بالخرطوم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ضابط صف منفعلاً في وجه الضباط، بعد مقتل قائدهم العميد العميد “على محمد بريمة” التابع لقوات الاحتياطى المركزى، بطعنة غادرة بسكين، في تظاهرات اليوم الخميس، جوار معمل إستاك، وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

https://fb.watch/aw5JLf_8r1/

الخرطوم: (كوش نيوز)