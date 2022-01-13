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البعث العربي: تردي الأوضاع مسؤولية قوى الانقلاب العسكرية والمدنية
حمل حزب البعث العربي الاشتراكي من أسماهم بقوى الانقلاب العسكرية والمدنية ممثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء المستقيل مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد. وقال المتحدث باسم البعث عادل خلف الله لـ(اليوم التالي) إن ما يجري بالبلاد هو تسلط على إرادة الشعب باسم الجيش في وقت يقوم فيه الشعب ببسالات منقطعة النظير لرفض هذا التسلط. ونوه خلف الله إلى أن انغماس الجيش في السلطة يؤثر على دوره الوطني لجهة أنه يقوم بعمل غير متناغم مع دور ومهام القوات المسلحة. وبحسب صحيفة اليوم التالي، قال: “إن الشعب وقواه الحية عاكفون في العمل على فترة انتقالية محدودة الوقت والمهام ولن يكون من ضمنها القوى العسكرية والمدنية المشاركة في انقلاب أكتوبر”.
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
ولا زال حزب الفكة المدعوا بحزب البعث ( العـــــــــــربــــــــى ؟! ) الإشتراكى والذى هو حزب لافتات بدون جماهير لا زال يحلم بالعودة لحكم السودان من جديد وأن يعود وجدى صالح للجنة التمكين والتى إتهم فيها نادرالعبيد والذى كان يعمل بلجنة التمكين وتركها إتهم القيادى بحزب البعث وجدى صالح بأنه يقوم بدفع إيجار أكثر من 20 مقر لحزب البعث هذا فى العاصمة الخرطوم من أموال لجنة التمكين والتى يقومون بمصادرتها من شركات ومنظمات وأفراد وحتى يومه هذا لم يدافع وجدى وينكر إتهام نادر العبيد مما يدل على أن الإتهام صحيح وأن حزب البعث كان يستغل وجوده فى الحكومة وفى لجنة التمكين لنمويل نشاطات حزب البعث … لهذا نرى هذا الحزب وهو يتباكى ليل نهار على فقدانهم السلطة لأنهم كانوا يرضعون من ثدى أموال الدولة !!!