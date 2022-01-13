السلطات تُطالب سفراء قاوموا قرارات البرهان بالتسليم في الخرطوم





استدعت السلطات ممثلة في المجلس العسكري، السفراء الذين كانوا قد أعلنوا معارضتهم لإجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر موثوقة في وزارة الخارجية بحسب (سودان تربيون) الأربعاء، إن السلطة العسكرية أمرت السفراء بالتسليم وذلك في غياب مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية. وأشارت المصادر إلى أن اعتراف المجتمع الدولي بالسفراء لم يكن مُرضياً للسلطة العسكرية، خاصة وأنها وجّهت الخارجية لمخاطبة الدول المعتمدين لديها بإنهاء خدماتهم.

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