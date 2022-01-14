شركة طيران مصرية ثالثة تدخل المنافسة في خط الخرطوم القاهرة





ارتفعت مساء أمس الخميس عدد شركات الطيران المصرية العاملة في خط الخرطوم القاهرة الجوى إلى ثلاثة، وانضمت شركة طيران النيل إلى الخطوط المصرية للطيران والعربية مصر.

وقررت شركة النيل تسيير رحلتين في الأسبوع بين الخرطوم والقاهرة، وكانت شركة طيران العربية مصر قد دشنت في الثالث من هذا الشهر رحلاتها بين القاهرة والخرطوم، فيما تسير الخطوط الجوية المصرية رحلتين يومياً بين عاصمتي شطري وادي النيل.

بالمقابل تسير شركتي تاركو وبدر للطيران السودانيتين رحلات يومية منتظمة بين الخرطوم والقاهرة.

الخرطوم:طيران بلدنا