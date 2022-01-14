(359)حالة مؤكدة بكورونا بالبلاد و(38) حالة تعافي و(3) وفيات





أظهر تقرير فيروس كورونا رقم (588) للحالات المشتبه والمؤكدة ليوم الخميس 13 يناير 2022م، عن تسجيل (359) إصابة بفيروس كورونا ضمنها (50) مسافر، بينهم (327) إصابات بولاية الخرطوم و(10) بولاية سنار و(13) بولاية بنهر النيل، و(4) بالشمالية و(4) بولاية النيل الأزرق وحالة إصابة واحدة بولاية القضارف.

وأشار التقرير وفق ( سونا) إلى وجود (38) حالة تعافي جديدة، فضلا عن تسجيل ثلاثة وفيات بمعدل وفاة واحدة لكل من ولايات الشمالية والجزيرة وشمال كردفان.

يذكر أن العدد الكلي لحالات الإشتباه منذ بداية الجائحة بلغ 93,390 منها 50,111 حالة موجبة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 40,184 متعافيا.

تناشد وزارة الصحة الإتحادية بضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات والتبليغ الفوري في حالة ظهور الأعراض، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية وعدم المصافحة والتباعد الإجتماعي.

كوش نيوز