إحباط محاولة تهريب (56) شخصاً من دولة مجاورة





أحبطت شرطة محلية المفازة بولاية القضارف، محاولة تهريب (56) من ضحايا الإتجار بالبشر من جنسيات إحدى دول الجوار.

وأورد المكتب الصحفي للشرطة، أن العملية تمت إثر توفر معلومات دقيقة لشرطة المحلية تفيد بأن هنالك نشاط لإحدى الشبكات الإجرامية التي تعمل في جرائم تهريب والإتجار بالبشر، وبموجب ذلك تم تحريك فريق ميداني بإشراف مباشر من مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة ربيع محمد سالم، استطاع توقيف المتهمين.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم بقسم شرطة (أبو رخم) بالمحلية توطئة لتقديمهم إلى العدالة.

الصيحة