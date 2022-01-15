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إحباط محاولة تهريب (56) شخصاً من دولة مجاورة
أحبطت شرطة محلية المفازة بولاية القضارف، محاولة تهريب (56) من ضحايا الإتجار بالبشر من جنسيات إحدى دول الجوار.
وأورد المكتب الصحفي للشرطة، أن العملية تمت إثر توفر معلومات دقيقة لشرطة المحلية تفيد بأن هنالك نشاط لإحدى الشبكات الإجرامية التي تعمل في جرائم تهريب والإتجار بالبشر، وبموجب ذلك تم تحريك فريق ميداني بإشراف مباشر من مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة ربيع محمد سالم، استطاع توقيف المتهمين.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم بقسم شرطة (أبو رخم) بالمحلية توطئة لتقديمهم إلى العدالة.
الصيحة
تعليق واحد
ليه بتقبضوا الجايين من إثيوبيا وتجيبوهم خبر كل يومين وتخلوا الملايين الجاية من تشاد ونيجيريا والكاميرون وبتاخد رقم وطني من القضارف وقطعة أرض في الخرطوم بالتسول والرشوة وتشيل جوازنا تمشي بيهو السعودية وقطر. قدام أي بقالة وتحت أي جامع في 10 نيجيريين ونيجيريات وتشاديين بيتسولوا وده بيحتاج تحقيق في كيف دخلوا، ما تقول لي حدودنا طويلة إنتو كحكومة عارفين حدودنا طول شنو من يوم ولدوكم يعني ما طالت إلا هسي؟