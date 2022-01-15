(9) شركات تبدأ صيانة طرق مهمة بالخرطوم





دفعت ولاية الخرطوم، ممثلة في هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار، بـ(9) شركات و(7) وحدات هندسية حكومية للعمل في صيانة (16) موقعاً بطرق الولاية.

ووقف والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ، يرافقه مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر اليوم، على عمليات صيانة الطرق في محليتي الخرطوم وبحري.

وقال المهندس مختار، إنه تم استئناف العمل في صيانة الطرق بدعم من والي الخرطوم المكلف، وتستهدف المرحلة الأولى صيانة الطرق الرئيسية والطرق السريعة والطرق التي تزدحم بحركة المرور، وتستمر مرحلة الصيانة إلى نهاية فبراير القادم ثم تليها مرحلة التأهيل.

ويجري العمل في محلية الخرطوم بشارع عبيد ختم وشارع أفريقيا وشارع محمد نجيب، وفي بحري مدخل نفق كوبر وكبري النيل الأزرق الحديدي وشارع الزوادة بحري، وفي أم درمان تجري عمليات صيانة شارع النيل وفي كرري تقاطع السيسي وشارع الوادي ، وفي محلية شرق النيل شارع العيلفون وشارع الكلاكلة شرق بمحلية جبل أولياء.

في الأثناء، بدأت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه أعمال نظافة الجسور النيلية، وكانت البداية بكبري شمبات وستتواصل لتشمل كل الكباري.

الصيحة