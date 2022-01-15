مبعوث أفريقي يلتقي البرهان ويطرح رؤية للخروج من الأزمة





تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه اليوم، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد المبعوث الأفريقي، مفوض السلم والأمن اديوي بانكولي الذي سلّم الرسالة في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.

وشدد على إلتزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

وأعرب عن قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، ونوه إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.

ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي، إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، ولفت إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

الصيحة