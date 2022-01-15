أمم أفريقيا.. “نسور نيجيريا” تهزم “صقور الجديان” وتتأهل لثمن النهائي





انقاد منتخب السودان “صقور الجديان”، إلى الخسارة أمام “نسور نيجيريا”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، في مباراة جرت على ملعب رومي أديجبا بمدينة جاروا.

وبالنتيجة ضمن منتخب نيجيريا التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى (6) نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على مصر بهدف نظيف، فيما احتفظ منتخب السودان بالنقطة التي حصدها من التعادل السلبي في اللقاء الماضي أمام غينيا بيساو.

باغت المنتخب النيجيري، “صقور الجديان” بهدف مبكر في الدقيقة (3)، عن طريق مهاجم فياريال الإسباني صامويل تشوكويزي، وأضاف تايو أيوني الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة (45)، ثم عزّز موسيس سيمون تقدّم النسور في الدقيقة (46) بهدف ثالث. فيما أحرز هدف السودان الوحيد والي الدين “بوجبا” من ركلة جزاء في الدقيقة (70).

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